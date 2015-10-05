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ضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار قبل بيعهما بالسوق السوداء بسوهاج

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ضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار قبل بيعهما بالسوق السوداء بسوهاج ضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار قبل بيعهما بالسوق السوداء بسوهاج
تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، من ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء بدائرة قسم أول سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة مباحث يفيد بورود معلومات لإدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام مسئول شركة الصعيد للنقل والسياحة ومسئول محطة بنزين بالتلاعب فى الحصة المقررة.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم الدفع بمأمورية بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها إبراهيم الشحات وكيل الإدارة، وضمت النقباء محمد الليثى وخالد المشنب وأحمد عبداللاه معاونى مباحث التموين، وأسفرت عن ضبط ع ر ع ا 30 عاما مدير مسئول بشركة الصعيد للنقل والسياحة، لإدارته طلبة رصيف بدون ترخيص بمحطة الأتوبيس الخاصة بشركة الصعيد للنقل والسياحة، حيث تم التحفظ على عدد 42600 لتر سولار تحرر عن ذلك المحضر رقم 6497 جنح قسم أول سوهاج.

كما تم ضبط أ ح ع عامل والقائم بالبيع بمحطة بنزين بشارع الجرجاوية ميدان العروبة قسم أول سوهاج، وذلك لبيعه البنزين بأزيد من السعر الرسمى.

وتم ضبط ر أ ص أ المدير المسئول عن محطة بنزين بشارع الجرجاوية ميدان العروبة قسم أول سوهاج لقيامة بتقسيم الكمية المخصصة للبنزينة على محطتى المراغة، موبيل بشارع الجرجاوية، حيث تم التحفظ على "25572" لتر بنزين 80 بالمحطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6498 جنح قسم أول سوهاج.
>تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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