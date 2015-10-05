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حبس عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين

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حبس عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين حبس عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، واستيلائه على مبلغ 4 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفهم بشركات البترول، وتسفير عدد من الشباب لدول الخليج.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمد حسن، مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، بقيام أحد الأشخاص ويدعى إبراهيم حسين، عاطل، متهم فى عدد من جرائم النصب، بالنصب على عدد من ضحاياه وقيامه بالتحصل على مبلغ مالى كبير من كل شخص مقابل تعيينهم بشركات البترول، وتوفير عقود عمل لهم بهيئة تنظيم كأس العالم بقطر، وتخصيص قطعة أرض بعدد من المنتجعات السياحية.

وبإعداد الأكمنة تمكن العقيد خالد عبد العال، رئيس مكتب النصب، من القبض على المتهم، وعثر معه على عدد من عقود التوظيف، واعترف بقيامه بالنصب، تحرر محضر للمتهم، وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التى باشرت التحقيقات.
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