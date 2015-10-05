تعليم السويس: إدخال تعليم رياض الأطفال بعيون موسى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن موافقة اللواء العربى السروى محافظ السويس على البدء فى إجراءات إدخال تعليم رياض الأطفال بمدرسة عيون موسى للتعليم الأساسى بمنطقة عيون موسى للعام الدراسى القادم كما طالب باستثمار الفراغات داخل المدرسة من حجرات غير مستخدمة فى زيادة عدد فصول المرحلة الابتدائية لاستيعاب الحالات الراغبة فى الالتحاق بالمدرسة و التى لا تزال فى قائمة الانتظار و من بينها حالات أقل من 6 سنوات و هو إجراء استثنائى لمدرسة و منطقة و أهالى عيون موسى فقط .

وأشاد السروى خلال تفقده مدرسة عيون موسى بالأداء التفاعلى لطرق التدريس داخلها موجهاً الشكر لهيئة التدريس لتفانيها فى أداء دورها كما وجه الشكر لخيرى عطيه المدير الأسبق للمدرسة و الذى صدر له قرار نقل إلى مدرسة أخرى لما قدمه خلال فترة عمله بالمدرسة كما رحب بعبود غريب المدير الجديد للمدرسة و طالبه باستكمال طريق العمل بالمدرسة فى أداء رسالتها التربوية نحو أبناء منطقة عيون موسى .

شارك فى جولة اللواء السروى للمدرسة على إبراهيم مدير إدارة الجناين و إبراهيم حسين رئيس حى الجناين و نخبة من قيادات إدارة الجناين التعليمية .

جاء ذلك خلال جولة المتابعة اليوم التى قام بها اللواء السروى على عدد من مدارس المحافظة رافقه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس و سلمى الشاعر وكيل المديرية .