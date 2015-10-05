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أ ش أ: القبض على أشقاء النائب المتهم بالاعتداء على عامل مصري بالأردن

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أ ش أ: القبض على أشقاء النائب المتهم بالاعتداء على عامل مصري بالأردن أ ش أ: القبض على أشقاء النائب المتهم بالاعتداء على عامل مصري بالأردن

خالد يمنى العامل المصرى المعتدى عليه بالأردن

أفاد مصدر أمنى أردنى مسئول، منذ قليل، بأنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من أشقاء النائب زيد الشوابكة فى إحدى الشقق السكنية بمدينة العقبة، وأنه قد بوشر فتح تحقيق معهم فى حادثة الاعتداء على العامل المصرى خالد السيد عثمان.

وقال المصدر الأمني: ”إنه يجرى حاليا التحقيق مع أشقاء النائب الشوابكة من أجل إحالتهم إلى القضاء الأردنى لتأخذ القضية السياق القانونى المتبع فى مثل تلك القضايا”.

وكانت السفارة المصرية فى عمان قد استنكرت، أمس الأحد، حادثة الاعتداء على العامل المصرى أثناء تأدية عمله بأحد المطاعم بالعقبة على يد أسرة النائب الشوابكة وذلك فى حضوره وآخرين، مؤكدة على أنها لا تقبل بتوجيه أية إهانات لأى مواطن مصرى من أى شخص أيا كان وأنها تعمل على ضمان احترام كرامة وحقوق كافة المواطنين المصريين بكافة السبل.

يشار إلى أن حالة من الغضب والاستهجان قد سادت الشارع الأردنى بعد انتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعى يظهر أشخاصا برفقة النائب الشوابكة الجمعة الماضية وهم يعتدون بالضرب المبرح على العامل المصرى فى أحد المطاعم.

وبحسب صحف الكترونية أردنية فإن الأشخاص الذين كانوا برفقة النائب قاموا بجر العامل لإحدى الغرف الداخلية فى المطعم وانهالوا عليه بالضرب المبرح، كما أظهرت إحدى مقاطع الفيديو توبيخ أحد الرجال – فى إشارة إلى النائب الأردنى – وهو يقوم بتأنيب العامل قبل مسارعة بعض مرافقيه بتوجيه اللكمات له.

أ ش أ

 

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