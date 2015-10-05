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تأجيل دعوى عمرو دياب لإغلاق «MBC مصر» لجلسة 25 أكتوبر

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تأجيل دعوى عمرو دياب لإغلاق «MBC مصر» لجلسة 25 أكتوبر تأجيل دعوى عمرو دياب لإغلاق «MBC مصر» لجلسة 25 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها المطرب المصري عمرو دياب لوقف بث برنامج “المفاجأة” وإغلاق قناة “MBC ” جلسة 25 أكتوبر الجاري.

وطالب أشرف عبد العزيز، محامي المطرب عمرو دياب، إصدار حكم بوقف بث قناة “MBC مصر” داخل جمهورية مصر العربية، بعد تأكده من عدم حصولها على التراخيص اللازمة للبث مصر.

وتطور الأمر إلى تقديم المحامي الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار، ما يفيد أن قناة “MBC مصر” لم تحصل على ترخيص للبث من المنطقة الإعلامية الحرة.

كما أكد المحامي الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” عدم وجود أي تعاقدات مباشرة بين “النايل سات” و”MBC مصر”، معللا بث القناة على القمر المصري بأنها تبث من ترددات متداخلة من أقمار صناعية أخرى.

وبالنسبة لمحامي المذيع ممدوح موسى، فتحجج بأن دياب كان موافقا على التسجيل معه بدليل أنه ينظر للكاميرا في كل الفيديوهات التي نشرها في برنامج “المفاجأة”، وأن كان على دياب وقف التسجيل أو الابتعاد من أمام الكاميرا لو كان يعارض التسجيل معه.

من المعروف أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة كانت قد أصدرت تقريرا أوصت فيه بقبول دعوى دياب، ووقف برنامج “المفاجأة” لممدوح موسى الذي أذاعته قناة “MBC مصر” رغم تحذير عمرو دياب بأنه غير موافق على بثه.

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