محافظ بورسعيد: إنشاء محطتين لمياه الشرب لخدمة قرى بحر البقر

بورسعيد-جمال نوفل

> أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد عن الإنتهاء من إنشاء 2 محطة لمياه الشرب بمنطقة بحر البقر بحي الجنوب بطاقة إنتاجية 4000 م3 يوميا وذلك لخدمة منطقة بحر البقر وتوابعها مشيراً بأن هذالمحطات سوف تعمل علي إنتظام وصول المياه لأهالي القري بصورة دائمة والقضاء علي مشاكل عدم وصول المياه وإنقطاعها .

> جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مسئولي جهاز تعمير سيناء وشركة المقاولون العرب والشركة القابضة للصرف الصحي لبحث العديدمن الموضوعات المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب وإقامة محطات جديدة وأكد المحافظ بأن المحطات الجديدة سوف تعمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية من 8000 م3 إلي12 ألف م3 يوميا بالإضافة إلي انتهاء أعمال الإحلال والتجديد في محطات المياه بقري الرضوان وأم خلف والكاب ويتم ضح المياه فيها باستمرار .

> وأشار المحافظ بأن هناك تنسيق يتم بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية لإقامة محطة معالجة للصرف الصناعي علي مساحة 20 فدان لخدمة مصانع المنطقة وتفادي إلقاءالمخلفات في بحيرة المنزلة حيث هناك توجهات بمنع تلوث البحيرة مجددا ووقف الصرف عليها خاصة أن هناك أعمال تطهير تتم في البواغيز وبحيرة المنزلة بتكلفة تصل 315 مليون جنية كما بحث خلال الاجتماع ربط شبكة الصرف الصحي التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير سيناء بالشبكة الرئيسية وهو الأمر الذي يتطلب عمل إحلال وتجديد في رافع 1 وعمل صيانة لمكونات المحطة الخاصة به حتي لا تتسبب زيادة المناسيب ألي حدوث طفح بالشبكة وأشار المحافظ بأنة سيتم مخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب ووزارة الإسكان لتوفير مخصصات مالية لرفع كفاءة عدد من المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف المحافظ بأن هناك 3قري بجنوب بورسعيد تدخل ضمن خطة تطوير القرى الأكثر احتياجًا والتي تقوم بتنفيذها القوات المسلحة وهي الرضوان وبحر البقر والفتح وتتضمن أعمال كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وتم الانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال بها .