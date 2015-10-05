ضبط 1503 مخالفات مرورية و7 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة فجر اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 66 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1503 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصة قيادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير، مدير المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث، كما تمكنت الحملة من ضبط 22 قضية تموين متنوعة.

وفى مجال المرافق العامة تـمت إزالة (622) رفع إشغالات ثابتة ومتحركة، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية متنوعة بيانها كالتالى 7 قضايـا غش تجارى، 6 قضايا عرض لحوم مجهولة المصدر، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، و6 قضايا عـدم الإعـلان عـــن الأسـعار.

وفى مجال المسطحات المائية تم تحرير 40 محضرا لحرق قش الأرز.

فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت الأجهزة الأمنية، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة للدواجن المجمدة (بدون ترخيص) والكائنة بمدينة كفر الدوار وبحوزته كمية وقدرها 925 كيلو دجاج مجمد معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعلامات تجارية.

وتحرر المحضر 10381/2015 جنح قسم كفر الدوار وجارى العرض على النيابة العامة.

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