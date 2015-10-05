سقوط تاجرى مخدرات بحوزتهما 13 لفافة بانجو فى الأقصر

سقط فى قبضة رجال الإدارة العامة للمباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الاثنين، تاجرا مخدرات وبحوزتهما 13 لفافة بانجو للإتجار بها على المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بورود معلومات للنقيب محمود دعبس رئيس المباحث بقيام "أبو العلى.ا.ج" 29 سنة عاطل، و"أحمد.م.ا" 26 سنة عاطل باتجارهما فى المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد نصر ويوسف الشامى من ضبط المتهمين وبحوزة الأول 7 لفات بانجو وفرد خرطوش، والثانى بحوزته 6 لفات بانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن التجارة، تم تحرير محضرى الضبط وأحيلا للنيابة العامة لتولى التحقيقات.