ضبط 18 تشكيلا عصابيا و18 قضية سرقة بمحطات السكة الحديد والمترو

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت الحملة الأمنية التى قادها اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات عن ضبط ( 18 ) تشكيلاً عصابياً ضموا ( 42 ) متهما ارتكبوا ( 20 ) واقعة (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، نشل، سرقة كابلات تليفونية، خطف طفل).

كما تم ضبط ( 73 ) قضية (سرقات عامة، سرقات بالإكراه، سرقة مساكن، سرقة مهمات عسكرية، سرقة كابلات تليفونية، نشل) وضبط (798) قضية مخدرات ضبط خلالها ( 15,226 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و5,724 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و228 جراما لمخدر الهيروين، و221 جراما لمخدر الأفيون، 4177 قرصا مخدرا).