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إصابة سائق محافظ الأقصر بطعنة بمطواة فى حادث سرقة بمزلقان شرق السكة

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إصابة سائق محافظ الأقصر بطعنة بمطواة فى حادث سرقة بمزلقان شرق السكة إصابة سائق محافظ الأقصر بطعنة بمطواة فى حادث سرقة بمزلقان شرق السكة
أصيب فى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين، السائق الخاص بمحافظ الأقصر محمد بدر بطعنة نافذة بالصدر بمطواة، سددها له أحد الخارجين على القانون، فى حادث سرقة بالإكراه، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مستشفى الأقصر الدولى، يفيد بوصول "سيد.ق" 42 سنة، السائق الخاص بمحافظ الأقصر محمد بدر، لإصابته بطعنة نافذة بالصدر بمطواة سددها تجاهه أحد الخارجين على القانون، فى حادث سرقة بالإكراه بمنطقة المزلقان شرق السكة، وتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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