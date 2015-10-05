للنساء.. تعرفى على فوائد تناول أقراص الزنك خلال فترة الحمل

تناول أقراص الزنك من الإرشادات الضرورية التى تتلقاها جميع النساء فى فترة الحمل، والفترة السابقة لحدوثه. ولكن هل تعلمين فائدة الزنك ولماذا يجب تناوله فى تلك الفترة؟

يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم، لكِ فى السطور التالية، الدور الذى يلعبه عنصر الزنك فى الحفاظ على سلامة جنينك طوال فترة الحمل ويقول:

>يتم الحمل عند تلقيح البويضة بالحيوان المنوى، ثم انتقالها من قناة فالوب إلى تجويف الرحم، ويعتمد نجاح واستمرار الحمل على قدرة الرحم على تغذية البويضة الملقحة، حتى تتمكن من الانقسام إلى خلايا جنينية.

والعامل المهم فى قدرة الرحم على تغذية البويضة الملقحة يعتمد بشكل أساسى على إفراز هرمون الأنوثة، وهنا يظهر دور عنصر الزنك والذى يعد من أهم العناصر المحفزة على إفراز هذا الهرمون فى فترة الحمل، ومن ثم يتم وصفه للنساء الراغبات فى الحمل قبل حدوثه وفى الشهور الأولى من الحمل، لضمان قدرة الرحم على توفير القدر الكافى من هذا الهرمون. كما يعد الزنك عنصرا هاما فى تكوين الخلايا الجنينية الأولى للجنين.

ويوضح يواقيم أن الحصول على عنصر الزنك من الطعام ومنها الكبدة واللحوم الحمراء والخضراوات الورقية، وهو ما يعد كافيا فى الحالات العادية، فيما يصعب الحصول على النسبة اللازمة منه لإفراز هرمون الأنوثة بوفرة، وهو ما يستلزم تناوله فى الشهور السابقة والأولى لفترة الحمل.