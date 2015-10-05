عمليات بغداد: القوات الخاصة بالجيش العراقي ستتولى تأمين المنطقة الخضراء

صرح المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن بأن القوات الخاصة بالجيش العراقي ستتولى تأمين مرور وحركة المواطنين في المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تم فتحها الليلة الماضية التى تم اغلاقها منذ 12 عاما.

وقال العميد سعد معن – في تصريح صحفي اليوم/الاثنين/ – إن القوات الخاصة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ستعمل على تأمين المنطقة ومنع وقوع أي هجمات.

ويأتي فتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين استجابة للمطالب الشعبية وتسهيلا للتنقلات في مدينة بغداد وتنفيذا للتوجيه الذي سبق أن أصدره العبادي لقيادتي الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد ، بعد استكمال الإجراءات اللازمة ، وتم فتح مدخلي المنطقة الخضراء من جهة العلاوي والجسر المعلق باتجاه ساحة الاحتفالات من أجل الإسهام في تيسير حركة المواطنين ورفع العوائق عن تنقلهم في أحياء العاصمة وتنفيذا للإصلاحات الحكومية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي فتح الليلة الماضية المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد أمام وتم السماح بمرور المواطنين وسياراتهم عبرها ، حيث توافدت السيارات لدخول المنطقة الخضراء التي كانت ممنوعة الا بتصاريح أمنية خاصة.. وأكد العبادي – في تصريح صحفي – أن افتتاح المنطقة الخضراء من الإجراءات التي وعدنا مواطنينا بها، وها نحن نشهد افتتاحها اليوم، وقال إننا” ماضون باجراءاتنا الإصلاحية ولن نتراجع عنها من أجل مصلحة مواطنينا وبلدنا”.

يذكر أن “المنطقة الخضراء” هي الحي الدولي وسط بغداد، الذي حصنته قوات التحالف الدولي التي غزت العراق عام 2003م مساحة عشرة كيلومترات مربعة منه وسط بغداد، وكانت مقرا للحكومة العراقية الانتقالية.. وهي من أكثر المواقع العسكرية تحصينا في العراق وتنتشر بها المناطق الخضراء، وتعد مقرا لمؤسسات الدولة السياسية والأمنية ومقرات السفارات الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية الأكبر مساحة والأكثر عدة وعديدا.. أن اسم المنطقة القديم هو “كرادة مريم” واسمها الرسمي وفقاً للخرائط هو “حي التشريع” وكانت منطقة سكنية لأعضاء الحكومة العراقية والعديد من الوزارات ، وتحوي عددا من قصور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأولاده ومن أكبرها القصر الجمهوري وقصر السلام وأزيلت منهما ومن الميادين العامة تماثيل صدام بعد سقوط نظامه.