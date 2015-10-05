إحباط تهريب 1262 طائراً مذبوحًا ممنوع صيده إلي قطر بمطار القاهرة

أحبطت جمارك الصادرات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي محاولة لتهريب 1262 طائرا وأرانب برية محظور صيدها وتصديرها وسط مجموعة من الطيور المنزلية المذبوحة والتي يتم تصديرها إلى قطر وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للشركة المصدرة.

وصرحت مصادر جمركية انه اشتبه عاطف نجيب مدير إدارة جمرك صادر مصر للطيران بقرية البضائع بمطار القاهرة في 5 طرود تزن 145 كجم أثناء إنهاء إجراءات شحنها على الطائرة القطرية المتجهة إلى الدوحة لصالح شركة خاصة وبمشمول بيان جمركى صادر برقم 24691 لسنة 2015 ويحتوى على طيور مجمدة وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 352 عصفور من نوع “صرفير ذهبى” و510 يمامات مجمدة و10 أرانب برية و390 سمان محنط ، وتم الضبط بمعرفة كل من أحمد كامل وخالد عز “رئيسى قسم الحركة وتم عرض المضبوطات على لجنة الحجر البيطرى برئاسة الدكتور وصفوت مبارك مدير عام الحجر البيطرى بالمطار ، والذي أكد بأن الأصناف محظور صيدها والاتجار فيها وتصديرها طبقا للقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1994 وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو 56,5 ألف جنيه .

وبعرض الأمر على هلال توفيق مسعد مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى برقم 9 لسنة 2015 وإخطار الجهات المختصة.