للحوامل.. كيف تميزى بين الطلق الكاذب والحقيقى

منذ بداية شهور الحمل تبدأ المرأة فى التفكير والقلق بشأن لحظة الولادة، ومع مرور الوقت تنتابها مشاعر الشوق لرؤية هذا الشقى الذى طالما وجه لها ركلاته المتتالية، وبمجرد أن تبدأ شهور الحمل الأخيرة تزداد لحظات الترقب وتهتم المرأة أكثر بعلامات الولادة ومن أهمها الطلق.

لكن فى العديد من الحالات قد يظهر لدى المرأة ما يعرف بالطلق الكاذب، وقد يختلط عليها الأمر بينه وبين النوع الحقيقى.

عن طرق التمييز بين الطلق الحقيقى والكاذب، يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا بعض العلامات التى تفرق بين النوعين.

فى بدايه حديثة يوضح عطيه أنه من الشهر التاسع يبدأ الرحم في الانكماش والتقلص، ويصاحب هذا التقلص مغص شديد بأسفل البطن وبعض الآلام في الظهر، وتلك الأعراض قد تخلط بينها المرأة وبين أعراض الطلق.

والفارق بين الطلق الحقيقى والكاذب تبعا لرأى عطيه يمكن ملاحظته فى أن الطلق الكاذب تصاحبه آلام متفرقة وغير منتظمة وتستمر لفترة محددة ثم تختفى بعدها بشكل كامل، كما تقل حدته مع مرور الوقت، أو فى حالة الحصول على قسط من الراحة.

أما الطلق الحقيقى تتميز آلامه بتقارب أوقات التعرض لها وانتظامها، بمعنى وجود تقلص كل ساعة فى بداية الأمر ينخفض إلى تقلص كل نصف ساعة وهكذا.

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