مرشح برلمانى فى دمياط يطالب بعودة مصانع الخصخصة إلى الدولة

أكد محمد وهبة الطرابيلى، المحامى والملقب بمحامى الشعب، المرشح على المقعد البرلمانى للدائرة الأولى بندر ومركز دمياط، أن برنامجه الانتخابى ليس وليد اللحظة وليس برنامجا من أجل الانتخابات البرلمانية فقط، ولكنه برنامج ممتد.

أضاف "الطرابيلى"، لـ"اليوم السابع"، برنامجى وأهدافى تم تنفيذها ومستمرة، ومنها أحكام إلغاء التبرعات للمشاركة المجتمعية التى فرضت فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعودة القنوات الإقليمية بعد إلغاء بثها فى الأقاليم وتعميق مينا دمياط وإعادة فصول الحضانات الملغية والنزول بسن القبول في رياض الأطفال والابتدائى ووقف بيع مصنع ألبان دمياط والطعن بعدم دستورية الضرائب العقارية، حكم تعيين مئات المعلمين والمعلمات بدمياط، بدلا ممن التعيين فى محافظات أخرى، خاصة أن معظمهم سيدات من اللائى فزن فى مسابقة 30 ألف معلم.

ويركز "الطرابيلى" فى برنامجه القادم الذي يحمل شعار "السيادة للشعب" على تعمير الصحراء، خاصة سيناء من خلال مشروعات بناءة، وإصلاح وتنقية قوانين القهر والاستبداد التى عانى منها الشعب، إلغاء كافة القيود التى تفرض على الأنشطة التجارية المختلفة محاربة قانون الخصخصة وعودة المصانع التي بيعت فى عهد مبارك إلى الشعب.

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