رئيس البرلمان العربى: حل الأزمة السورية لن يكون إلا "دبلوماسيا"

قال رئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان أن حل الأزمة السورية "لا يمكن أن يكون إلا دبلوماسيا عبر الجهود العربية"، معربا عن استغرابه من تدخل القوى الأجنبية فى القضية السورية مما زاد فى الدمار والخسائر البشرية والمادية.

وأكد الجروان، فى تصريحات له مساء الأحد، أن الدول العربية لها القدرة على حل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الأزمة السورية خلال جلسة البرلمان، التى سيحتضنها مجلس نواب الشعب التونسى يوم الخميس القادم.

وأضاف أن جلسة أعمال البرلمان ستناقش أيضا العديد من القضايا على رأسها الدعوة إلى التسريع بتكوين حكومة وفاق بليبيا ولم شمل كل الفرقاء حتى يستعيد عافيته.

>