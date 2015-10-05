الجزائر تخفض مستوى مشاركتها فى مؤتمر وزراء خارجية دول الحوار بالمغرب

خفضت الجزائر من مستوى مشاركتها فى أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول الحوار 5+5 لغرب المتوسط، ليترأس الأمين العام للوزارة عبد الحميد السنوسى بركسى وفد الجزائر فى أعمال المؤتمر الـ 12 الذى يعقد تحت الرئاسة المشتركة للبرتغال والمغرب، بمدينة طنجة المغربية، خلال يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فى بيان مساء الأحد، أن المشاركين فى هذا المؤتمر الذى يعقد تحت شعار "الشباب ضمان متوسط مستقر وهادئ" سيتطرقون إلى عدة موضوعات مثل "الأمن فى غرب المتوسط وجواره" و"النمو الاقتصادى فى المتوسط الغربى" و"الشباب المتوسطى: التحديات الراهنة".

وأضاف البيان أن فرنسا ستتسلم خلال اللقاء الرئاسة المشتركة للحوار "5+5" من البرتغال ممثلة عن الضفة الشمالية، مشيرا إلى أن الجزائر التى تولى اهتماما "خاصا" لهذا الإطار من الحوار على مستوى غرب المتوسط ستتنهز الفرصة للتأكيد مجددا على موقفها الراسخ الداعم لتعزيز علاقات حسن الجوار وتعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء.