الرئيس هادى يجتمع بالسفير الأمريكى لدى اليمن

اجتمع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بمدينة جدة السعودية مع ماثيو تولر السفير الأمريكى لدى اليمن، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاجتماع مساء أمس بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحة اليمنية.

واستعرض الرئيس الانتصارات التى تحققها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى مختلف المحافظات وخاصة ما حققته مؤخرا فى تأمين خط الملاحة الدولية وطرد مليشيات الحوثيين وصالح من مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وأكد سعى قوات الجيش والمقاومة لتطهير كافة أرجاء الوطن من المليشيات.

وذكر هادى أن موقف الحكومة اليمنية واضح من خلال تأييد الجهود المخلصة التى تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وفق مرجعيات مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ومؤتمر الرياض ومسودة الدستور وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمنى وخاصة القرار الدولى رقم 2216 .