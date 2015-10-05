بالصور.. إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين والخليل

أصيب العديد من الفلسطينيين ، صباح اليوم الاثنين ، بحالات اختناق في قريتي برطعة ورمانة بمحافظة جنين ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق في قريتي برطعة ورمانة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

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>كما شن جنود الاحتلال الإسرائيلي حملة تمشيط واسعة بين كروم الزيتون في رمانة، وسط إطلاق القنابل الضوئية والأعيرة النارية بحجة أن شبانا فلسطينيين أطلقوا ألعابا نارية أثناء لهوهم.

>وفي الخليل ، أصيب فلسطيني من بلدة دورا ، جنوب غرب الخليل ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق خرسا جنوب البلدة.

ومن ناحية اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم الإثنين ، منزل الشهيد مهند حلبي في قرية سردا شمال رام الله ، واحتجزت عائلته في إحدى الغرف واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

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وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل منفذ عملية طعن مستوطنين في القدس أمس الأول ، والتي أدت إلى مقتل إسرائيليين في غضون 24 ساعة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنزل عند الساعة الثالثة فجرا بصورة همجية ، وحولته إلى ثكنة عسكرية ، واعتدت بالضرب على عائلة الشهيد.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفراد العائلة في غرفة صغيرة ، وانهالوا بالضرب عليها ، وأصيب أحد أفراد العائلة بنزيف ، ومنعت قوات الاحتلال وصول أي سيارات إسعاف للمنطقة.



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