مقاتلات التحالف تستهدف مخازن أسلحة وآليات عسكرية لميليشيات الحوثى وصالح

أفادت فضائية " سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل أن مقاتلات التحالف تستهدف مواقع ونقاط أمنية ومخازن أسلحة وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى وصالح فى تعز باليمن اليوم الاثنين.

وكان نقيب الأطباء فى محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء صرح أمس الأحد، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح.

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