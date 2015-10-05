مرشح مستقل ببورسعيد: أجندتى الاهتمام بالغلابة ومحاربة الفساد بالمحليات

أكد عبد السميع محمد حلاوة، الأمين العام لنقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى، ومرشح مستقل بالدائرة الثالثة مناخ وزهور على أن أجندته الاهتمام بالغلابة، والطبقة المطحونة والمحرومة من الصحة، وقضايا التعليم، وفرص العمل بشركات البترول لأبناء بورسعيد،.

وأضاف حلاوة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المرأة المعيلة إحدى قضاياه داخل البرلمان، ومحاربة فساد المحليات واقتلاع جذوره، مؤكدا بأنه سوف يتحدى 43 مرشحا بدائرته من خلال النضج الفكرى الذى يتوائم مع كل الفئات، وخاصة أننا خرجنا من ثورتين كل منهما، يحتاج إلى برلمانى صادق يساعد فى إنشاء مصر الحديثة، من منطلق حرص الرئيس السيسى على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمصر.