أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح مستقل ببورسعيد: أجندتى الاهتمام بالغلابة ومحاربة الفساد بالمحليات

Google+ Print
مرشح مستقل ببورسعيد: أجندتى الاهتمام بالغلابة ومحاربة الفساد بالمحليات مرشح مستقل ببورسعيد: أجندتى الاهتمام بالغلابة ومحاربة الفساد بالمحليات
أكد عبد السميع محمد حلاوة، الأمين العام لنقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى، ومرشح مستقل بالدائرة الثالثة مناخ وزهور على أن أجندته الاهتمام بالغلابة، والطبقة المطحونة والمحرومة من الصحة، وقضايا التعليم، وفرص العمل بشركات البترول لأبناء بورسعيد،.

وأضاف حلاوة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المرأة المعيلة إحدى قضاياه داخل البرلمان، ومحاربة فساد المحليات واقتلاع جذوره، مؤكدا بأنه سوف يتحدى 43 مرشحا بدائرته من خلال النضج الفكرى الذى يتوائم مع كل الفئات، وخاصة أننا خرجنا من ثورتين كل منهما، يحتاج إلى برلمانى صادق يساعد فى إنشاء الحديثة، من منطلق حرص الرئيس السيسى على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»