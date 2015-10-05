جريدة "شباب البحيرة والإسكندرية": وقفة لمحاميى البحيرة لسرعة بناء مجمع محاكم

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية، ننشر العدد الجديد من جريدة شباب البحيرة والإسكندرية والذى صدر اليوم.

ويتناول العدد، فى صفحته الأولى خبرًا هامًا بعنوان: أهالى البحيرة يطالبون وزير التنمية المحلية إنقاذ البحيرة من طبيب الإسعاف.

وتصدر مانشيت العدد الجديد عدة عناوين أبرزها "الدكتورة حنان قريطم ضحية مافيا الصيادلة".

وجاءت أبرز عناوين العدد.

- الدكتورة حنان قريطم ضحية مافيا الصيادلة..صرخة أهالى شبرا يفجرون أسرار الإطاحة بها ويطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عنها.

- فى أخطر تقرير على موقع "اليوم السابع للزميل جمال أبو الفضل مدير مكتب اليوم السابع بالبحيرة يؤكد أن جريدة اليوم السابع تثبت لنا أنها رائدة الصحافة المصرية يوما بعد الآخر بقيادة الإعلامى المتميز خالد صلاح رئيس التحرير الذى دفع بالإعلام المصرى إلى المراتب العالمية فاستحق أن ينال حب واحترام الشعب المصرى.

ولا ننسى له مبادرته للصحف الإقليمية التى بعثت بداخلنا روح الحياة وهذا التقرير يعد شهادة لما قدمته جريدتنا على مدار الأعداد السابقة من فساد مالى وإهمال هذا المحافظ حيث انه طبيب الإسعاف بعيدا عن إهمال وطموحات المواطن البحراوى.

-أهالى البحيرة يطالبون وزير التنمية المحلية انقاذ البحيرة من طبيب الاسعاف الرقابة فين الفساد أهوووووووووووو !!!!!!

>- مملكة أولاد شهاب المتحدة بدمنهور

>- وقفة لمحاميى البحيرة لسرعة بناء مجمع محاكم بدلا من الذى حرق عقب 25 يناير 2015.

>- كلاكيت تانى مرة فى المخالفات المالية والإدارية بشركة مضارب البحيرة بدمنهور.

>- خش على الفساد العينى.

>- إلى محافظ البحيرة إما أن تطهر الجهاز الإدارى من الفساد.. إما أن ترحل عنا وماتجيش هنا تانى.

>- بلاغ للنائب العام ووزير الزراعة ضد مافيا النص والتزوير فى الإصلاح الزراعى.



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