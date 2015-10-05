ارتفاع حصيلة الضحايا الباكستانيين في حادث تدافع منى إلى 76 قتيلا

أعلنت وزارة الشئون الدينية الباكستانية، اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى الباكستانيين في حادث التدافع الذي وقع في منى بالمملكة العربية السعودية مؤخرا إلى 76 شخصا.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، أن وزارة الشئون الدينية نشرت قائمة بأسماء هؤلاء القتلى على موقعها على الإنترنت علاوة على أسماء المصابين الباكستانيين في هذا الحادث، مشيرة إلى استمرار فقدان نحو 60 شخصا آخرين.

وكانت التقديرات الرسمية السعودية قد أكدت مصرع 769 شخصا من جنسيات مختلفة نتيجة لحادث التدافع في مدينة منى الذي وقع في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.