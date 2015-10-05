مصرع نقاش وإصابة مساعده إثر سقوطهما من الطابق الثالث فى البحيرة

لقى اليوم نقاش مصرعه وأصيب آخر أثناء قيام المتوفى والمصاب بتركيب حجر فرعونى على سقالة بالدور الثالث لواجهة أحد المنازل انقطع الوير الخاص بالسقالة مما أدى لسقوطهما أرضاً ووفاة الأول وإصابة الثانى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول كل من "محمد رمضان نصر الله" نقاش مصاب بنزيف بالأنف وجرح بالرأس وتوفى فور وصوله للمستشفى، السيد صبحى محمد" نقاش مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالجبهة وكسر الرسغ الأيمن ولا يمكن استجوابه ومقيما بقرية أبوسعيفة دائرة مركز الدلنجات.

بسؤال عم المتوفى "جمعة نصر الله داود" عامل زراعى قرر أنه أثناء قيام المتوفى والمصاب بتركيب حجر فرعونى على سقالة بالدور الثالث لواجهة إحدى المنازل انقطع الوير الخاص بالسقالة مما أدى لسقوطهما أرضاً ووفاة الأول وإصابة الثانى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر 11846/2015 إدارى المركز.

على جانب آخر شهد اليوم الطريق الصحراوى الكيلو 156 إتجاه القاهرة دائرة قسم شرطة غرب النوبارية حادث انقلاب سيارة محملة بجراكن زيوت سيارات دون وقوع ثمة إصابات وتم إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 3579 م ط ب ( نقل ) "محملة بجراكن زيوت سيارات " قيادة " سلامة دسوقى محمد " سائق، السيارة رقم 5762 ب ف أ ( نقل ) قيادة "محمد صالح أحمد زايد " سائق (فر قائدها هارباً بها عقب الحادث) أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة الثانية تنحرف تجاهه مما أدى لاختلال عجلة القياده بيده وانقلابها بحمولتها بنهر الطريق.

لم يسفر الحادث عن ثمة إصابات ونتج عنه تسرب كمية بسيطة من حمولة السيارة تم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية وأزيلت آثار الحادث بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر 4145/2015 جنح القسم.