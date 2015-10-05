مصرع سائق وإصابة شخصين وغرق شاب فى 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقى صباح اليوم شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بطريق المحمودية أبو هواش (فردى) أمام قرية ليديا دائرة مركز شرطة المحمودية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل قيادة "على عبده عبد السلام شرف الدين" سائق، دراجة بخارية (توك توك) بدون لوحات معدنية قيادة "أحمد محمد محمد الطحاوى" عامل.أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التى تصادف قدومها فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام. وتحرر المحضر 13064 /2015 جنح المركز.

كما تلقى صباح اليوم مركز شرطة وادى النطرون بلاغا من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة الشيخ زايد أمام محطة 6 دائرة القسم.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة لشخص ذكر مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، تم نقلها لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها للنشر عنها وتحرر المحضر 2052/2015 إدارى المركز.

وعلى صعيد آخر أصيب صباح اليوم شخصان بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج جراء وقوع حادث تصادم،على الطريق الصحراوى الكيلو 86 اتجاه الإسكندرية دائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى قيادة "محمد فوزى محمد عبد الجليل" مهندس زراعى، دراجة بخارية (موتوسيكل) بحيرة قيادة محمد عطا على جلال "عامل بمصنع الورق بالنوبارية.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية ومرافقه عريف الشرطة عماد محمد أبو اليزيد " من قوة إدارة التأمين والطرق بالمديرية (فى طريقه لجهة عمله) بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون. وتحرر المحضر 4139 /2015 جنح القسم.