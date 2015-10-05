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وزارة الصحة تبدأ اليوم سحب عينات الـDNA من أهالى المفقودين بالحج

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وزارة الصحة تبدأ اليوم سحب عينات الـDNA من أهالى المفقودين بالحج وزارة الصحة تبدأ اليوم سحب عينات الـDNA من أهالى المفقودين بالحج
تبدأ وزارة الصحة والسكان، فى التاسعة من صباح اليوم الاثنين، سحب عينات الحمض النووى DNA من أهالى المفقودين فى موسم الحج من خلال 3 مستشفيات فى القاهرة.

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان: "للتسهيل قسمنا أهالى المفقودين بحيث يتم استقبال أهالى حجاج السياحة بمستشفى دار السلام العام ويستقبل مستشفى الشيخ زايد آل نهيان أهالى المفقودين من حجاج الجمعيات "التضامن" والقرعة، ويستقبل مستشفى معهد ناصر حجاج الأفراد "الفرادى" والحجاج الذين لا ينتمون للسياحة ولا التضامن ولا القرعة وذهبوا للحج بطريقتهم الخاصة".

وأضاف وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس لإعلان تفاصيل سحب عينات حمض DNA لأهالى المفقودين والمتوفين بالسعودية، أنه التقى الدكتورة أمانى عبد الحكيم نائب الطب الشرعى للاتفاق على كل شىء فيما يخص سحب العينات، مؤكدا وجود 3 سيارات إسعاف أمام المستشفيات الثلاث قائلا: "لو واحد راح مستشفى خطأ ننقلة للصح وعربيتين إسعاف لسحب العينات مباشرة، ونتيجتها ستظهر خلال 4 أو 5 أيام ونرسلها للسلطات لمطابقتها بنتائج العينات لديهم للتعرف على جثث المفقودين".

- ننشر صورة استمارة سحب عينة الـ"DNA" لأهالى المفقودين والمتوفين بالحج
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