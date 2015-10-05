مقتل شقيق حسام شاهين النائب السابق عن دائرة العريش برصاص مجهولين

أطلق مجهولون النار على شقيق عضو مجلس شعب سابق بشمال سيناء بالقرب من منزله بالعريش وأردوه قتيلا فى الحال.

وأعلن مصدر طبى بشمال سيناء عن وصول جثة أحمد شاهين 35 عاما لمستشفى العريش العام صباح اليوم وتبين من الفحص إصابته برصاصات نارية أدت إلى وفاته فى الحال.

وقالت مصادر مطلعة إن القتيل شقيق عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة العريش حسام شاهين، وإن حالة غضب بين أبناء قبيلة الفواخرية التى ينتمى إليها القتيل وأنه سبق ولقى عدد من أبناء القبيلة مصرعهم بنيران مجهولين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث نفذه مجهولون لاذوا بالفرار وأن القوات تمشط المدينة بحثا عن منفذى العملية التى لا يزال الغموض يحيط بها وأن فريقا أمنيا يحقق فى الواقعة ويستمع لروايات شهود العيان.