بالصور.. كثافات مرورية بالطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

شهدت بعض الطرق الرئيسية والمحاور وميادين القاهرة والجيزة حالة من الزحام المرورى، وسط تواجد مكثف لرجال المرور بكافة الطرق، للعمل على سحب الكثافات المرورية وتسهيل حركة سير قائدى السيارات.

شهد كوبرى أكتوبر من منطقة المهندسين وحتى مدينة نصر زحاما مروريا وتكدس السيارات، كما شهد كوبرى 15 مايو فى الاتجاه إلى وسط البلد تكدسا مروريا وشهد شارع الهرم وفيصل زحامات مرورية، كما ازدحم طريق صلاح سالم من المطار إلى كوبرى أكتوبر وشارعا البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول.

وشهد أيضا طريق الكورنيش من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض زحاما مروريا، كما امتد التكدس إلى ميدان التحرير.

وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور أن رجال المرور بالقاهرة والجيزة يعملون على سحب أى زحامات مرورية والتفتيش على رخص السيارات المنتهية والدراجات النارية.

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