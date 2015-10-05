أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خارجية تركيا تستدعى سفير موسكو وتحتج على انتهاك طائرة روسية لمجالها

Google+ Print
خارجية تركيا تستدعى سفير موسكو وتحتج على انتهاك طائرة روسية لمجالها خارجية تركيا تستدعى سفير موسكو وتحتج على انتهاك طائرة روسية لمجالها
قامت الخارجية التركية باستدعاء السفير الروسى فى أنقرة احتجاجا على انتهاك طائرة حربية روسية المجال الجوى التركى يوم السبت الماضى، كما حذرت الخارجية التركية روسيا من تكرار انتهاك المجال الجوى التركى حسب ما أكدته سكاى نيوز عربية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن طائرة حربية روسية انتهكت المجال الجوى التركى قرب الحدود السورية يوم السبت، مما دفع السلاح الجوى إلى إرسال طائرتين من طراز إف 16 لتعقبها.

وقال البيان إن وزير الخارجية التركى فريد الدين سينير أوغلو تحدث مع نظيره الروسى سيرجى لافروف وأيضا مع شركائه الرئيسيين فى حلف شمال الأطلسى.


>- الطائرات الروسية تقصف 10 أهداف لداعش فى سوريا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365