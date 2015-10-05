خارجية تركيا تستدعى سفير موسكو وتحتج على انتهاك طائرة روسية لمجالها

قامت الخارجية التركية باستدعاء السفير الروسى فى أنقرة احتجاجا على انتهاك طائرة حربية روسية المجال الجوى التركى يوم السبت الماضى، كما حذرت الخارجية التركية روسيا من تكرار انتهاك المجال الجوى التركى حسب ما أكدته سكاى نيوز عربية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن طائرة حربية روسية انتهكت المجال الجوى التركى قرب الحدود السورية يوم السبت، مما دفع السلاح الجوى إلى إرسال طائرتين من طراز إف 16 لتعقبها.

وقال البيان إن وزير الخارجية التركى فريد الدين سينير أوغلو تحدث مع نظيره الروسى سيرجى لافروف وأيضا مع شركائه الرئيسيين فى حلف شمال الأطلسى.

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