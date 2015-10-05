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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  صباح اليوم الاثنين صيادين فلسطينيين اثنين قبالة سواحل مدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، في تصريح صحفي، إن بحرية الاحتلال هاجمت بالنيران أحد المراكب واعتقلت صيادين كانا على متنه أثناء ممارسة مهنتهم في عرض بحر مدينة غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال صادرت المركب الخاص بالصيادين واقتادته إلى ميناء أسدود شمالي قطاع غزة.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية.

أ ش أ

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