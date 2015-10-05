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مصرع 7 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولايتين أمريكيتين

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مصرع 7 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولايتين أمريكيتين مصرع 7 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولايتين أمريكيتين

لقى سبعة أشخاص مصرعهم جراء هطول أمطار غزيرة على الولايتيين الأمريكيتين “ساوث كارولالينا” و”نورث كارولاينا”.

وأدت عاصفة إلى هطول أمطار بلغ ارتفاع المياه فيها في بعض مناطق وسط ساوث كارولاينا 45 سنتيمترا بحلول ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) اليوم الاثنين عن نيكي هالي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا قولها إن هذه الأمطار تحدث مرة كل ألف عام ، مضيفة أن أجزاء من ساوث كارولاينا تضررت من هطول الأمطار ، التي يتوقع أن تحدث مرة كل ألف عام مع ارتفاع منسوب مياه نهر كونجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 1936.

وأفادت تقارير بمقتل 5 أشخاص في تتعلق بالأحوال الجوية في ساوث كارولاينا ، منهم 3 نتيجة حوادث مرورية ، في حين لقى شخصان آخران حتفهما في نورث كارولاينا.

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