إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين والخليل

أصيب العديد من الفلسطينيين ، صباح اليوم الاثنين ، بحالات اختناق في قريتي برطعة ورمانة بمحافظة جنين ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق في قريتي برطعة ورمانة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

كما شن جنود الاحتلال الإسرائيلي حملة تمشيط واسعة بين كروم الزيتون في رمانة، وسط إطلاق القنابل الضوئية والأعيرة النارية بحجة أن شبانا فلسطينيين أطلقوا ألعابا نارية أثناء لهوهم.

وفي الخليل ، أصيب فلسطيني من بلدة دورا ، جنوب غرب الخليل ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق خرسا جنوب البلدة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت فلسطينيا بقنبلة غاز في وجهه خلال مواجهات تجددت على مفترق خرسا بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال ، نقل إثرها إلى مستشفى بالخليل.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان ، راتب الجبور إن مواجهات اندلعت على مدخلي بلدة يطا الشمالي (مفترق زيف)، والشرقي (مفترق الكرمل)، جنوب الخليل ، بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي سياق متصل ، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جسر حلحول أمام حركة المركبات بالاتجاهين، وأرغمت الفلسطينيين على العودة وسلوك طرق بديلة.

وعلى طريق رقم 30 (فرش الهوى) شمال الخليل، أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا يدعى إبراهيم خالد مر من بلدة حلحول واحتجزته معصوب العينين ، حيث قامت وحداتها الخاصة باستخدام مركبته لمدة ساعة ونصف قبل تفرج عنه وتعيد له المركبة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الحواور ، مدخل حلحول الشمالي ، وداهمت محطة المحروقات واستولت على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم الإثنين ، المواطن الفلسطيني قصي زاهر برغوث من قرية باقة الحطب على حاجز مقام قرب قرية جيت شرق قلقيلية واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من منطقة هندازة شرق بيت لحم بعد مداهمة منزله وتفتيشه.