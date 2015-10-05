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اليوم.. سماع مرافعة النيابة بقضية أحداث السفارة الأمريكية

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اليوم.. سماع مرافعة النيابة بقضية أحداث السفارة الأمريكية اليوم.. سماع مرافعة النيابة بقضية أحداث السفارة الأمريكية
تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة"عضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، جلسة محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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