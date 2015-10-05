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جنايات سوهاج تنظر اليوم فى تجديد حبس إخوانيين فى التحريض على العنف

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جنايات سوهاج تنظر اليوم فى تجديد حبس إخوانيين فى التحريض على العنف جنايات سوهاج تنظر اليوم فى تجديد حبس إخوانيين فى التحريض على العنف
تنظر اليوم محكمة جنايات سوهاج تجديد حبس"محمد - ص"، و"أحمد -ع"، من عناصر الإخوان الإرهابية، فى التحريض على العنف.

كانت النيابة العامة تحت إشراف المستشار المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير الأمن والسلم العام، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.
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