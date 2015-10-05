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حريق هائل بحظيرة ماشية بكوم حمادة بالبحيرة

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حريق هائل بحظيرة ماشية بكوم حمادة بالبحيرة حريق هائل بحظيرة ماشية بكوم حمادة بالبحيرة
شب قبل قليل حريق بحظيرة ماشية بناحية قرية القلاوات دائرة مركز شرطة كوم حمادة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بحظيرة ماشية (مسقوف بالأخشاب وقش الأرز) ملحقة بمنزل ملك "محمود عبد المجيد عبد الدايم عمار" فلاح، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

نتج عن الحريق احتراق سقف الحظيرة ودراجة نارية (توك توك) ونفوق و(2) رأس ماشية، و(2) رأس أغنام، دابة.

وبسؤال مالك الحظيرة قرر مضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، تم إخطار مديرية الطب البيطرى لاتخاذ شئونها وتحرر المحضر 9008 /2015 إدارى المركز.

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مصر 365