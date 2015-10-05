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جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 27 قطعة حشيش

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جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 27 قطعة حشيش جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 27 قطعة حشيش
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج تفيد قيام حسنى. م. ع، بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وبيعها لزبائنه من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية. بعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 27 قطعة من قطع الحشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.
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