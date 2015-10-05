بعد تحقيق "اليوم السابع".. "الرى": وضع حلول لمشكلة أخطر 15 مصرف بالمحافظات

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من نشر "اليوم السابع"، تحقيقا تحت عنوان "أخطر 15 مصرفا لا تقل خطورة عن كوتشنر وتهدد حياة الملايين فى 15 محافظة"، تلقت الجريدة ردا من وزارة الرى أكدت فيه أنه تم بحث ودراسة التحقيق الصحفى بمعرفة أجهزة الوزارة.

وقالت الوزارة، إن الأجهزة تقوم بتطبيق قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون حماية المجارى المائية من التلوث رقم 48، مشيرة إلى أن الوزير متبنى قضية مصرف كوتشنر ويحاول عرضها على أعلى المستويات.

وأشارت إلى أن هناك تكاتفا للوزارات المعنية لسرعة وضع حلول حاسمة من خلال التنسيق مع وزارات الإسكان والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لإعداد عرض تقديمى بالرؤية النهائية لحسم مشكلة مصرف كوتشنر.

وأوضحت أنه يتم حاليا تجميع البيانات اللازمة لعرض مشكلة مصرف عمر بك لكى يتم حسمها طبقا لما سيتم تطبيقه من حلول بمصرف كوتشنر.

كما أكدت وزارة الرى أنه جار إعداد دراسة لحل مشاكل الصرف بمحافظة الجيزة بما فيها من مصارف المحيط والرهاوى، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ سحارة إضافية لمصرف الرهاوى بتكلفة 52 مليون جنيه.

كان "اليوم السابع"، قد نشر تحقيقا حول 15 مصرفا تهدد حياة الملايين من المواطنين بـ27 محافظة، أبرزها مصرف الرهاوى بالجيزة، و"السرو" بدمياط و"عمر بيه" بالدقهلية، وقالت مصادر بـ"الإسكان": "نحتاج مشروعات للصرف الصحى فى القرى بـ100 مليار جنيه"، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بـ155 قرية والذين يسكنون على أطراف هذه الترع، حيث كشفت مصادر أن هناك نحو 15 مصرفا جديدا تهدد حياة الملايين من المواطنين بمختلف المحافظات وخاصة محافظات وجه بحرى.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يأتى فى مقدمة هذه المصارف مصرف الرهاوى بمحافظة الجيزة، والذى يصب بترعة رشيد وهو ما يتسبب فى تلوث الترعة ويهدد حياة المواطنين، نظرًا لأن القرى التى يمر عليها المصرف تقوم بصرف مياه الصرف على هذا المصب، بالإضافة لصرف مخلفات المصانع عليها.

- 15 مصرفا تهدد حياة الملايين من المواطنين بـ27 محافظة.. أبرزها مصرف الرهاوى بالجيزة.. و"السرو" بدمياط و"عمر بيه" بالدقهلية.. ومصادر بـ"الإسكان": نحتاج مشروعات للصرف الصحى فى القرى بـ100 مليار جنيه