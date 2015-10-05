"المصرى الديمقراطى": مظاهرات حاشدة بالخارج يومى الانتخابات لدعم الدولة

قال الدكتور صلاح أبو الفضل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى وممثل المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج لديهم خطة كاملة خلال يومى الانتخابات البرلمانية 17 و18 من أكتوبر الجارى، حيث ستكون هناك مشاركة واسعة من كل المدن سواء فى أوروبا أو أمريكا، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية فى لندن ستضع خطة لصد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مصر فى الخارج.

وأضاف أبو الفضل، لـــ"اليوم السابع"، أن الإخوان الإرهابية تخطط حاليًا للتظاهر يومى الانتخابات أمام السفارة المصرية بإنجلترا، لكنهم يمثلون العشرات فقط هنا، وليس لهم تأثير لكن الجالية المصرية ستقوم بدورها وتتصدى لمثل هذه المحاولات من خلال مشاركة كبيرة فى التصويت ومظاهرات لدعم الدولة المصرية.

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