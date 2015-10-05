"بيت الزكاة" يوقع اليوم اتفاقية لتوصيل مياه الشرب والصرف لقرى الشرقية

يوقع بيت الزكاة والصدقات المصرى، الذى يترأس مجلس أمنائه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الاثنين ، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ويقوم بيت الزكاة، بمقتضى هذه الاتفاقية، بإيصال الوصلات المنزلية للمحتاجين والفقراء، ومن المقرر أن تخدم المرحلة الأولى للاتفاقية كل قرى محافظة الشرقية لتنتهى بذلك معاناة مواطنى المحافظة.

- بيت الزكاة يتكفل بإيصال المياه والصرف الصحى لجميع قرى الشرقية