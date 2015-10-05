المصريين الأحرار:الأحزاب ستحصد أغلبية البرلمان والمستقلون لن يتجاوزوا 40%

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن توقعاتهم عكس كافة التوقعات بأن المرشحين المستقلين من سيمثلون النسبة الأكبر من تشكيل مجلس النواب المقبل، مؤكداً أن توقعاتهم ألا يتعدى تمثيل المستقلين نسبة 40% من تشكيل البرلمان، وأن تكون الأغلبية للأحزاب.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع"، أن سبب توقعاتهم بحصاد الأحزاب للأغلبية فى تشكيل البرلمان، أن كثير من الأحزاب تمكنت من استمالة وضم عدد كبير من المرشحين المستقلين القادرين على المنافسة إلى عضويتها، بالإضافة إلى وجود حالة من الوعى الشعبى لدى الناخب بأن المرشح الحزبى هو الأقدر على التشريع.

وأشار إلى أن النسبة الكبيرة للمرشحين المستقلين فى المنافسة الانتخابية لا تعنى أنهم سيحصدون عددًا المقاعد الأكبر، موضحًا أن ارتفاع نسبة المرشحين المستقلين أمر طبيعى، لأن كل حزب ينافس على المقعد بالدائرة بمرشح واحد، بينما ينافس عدد كبير من المستقلين على ذات المقعد.

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