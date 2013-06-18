3 صيحات عمليّة لدولابك هذا الصيف

حمل الينا الموسم الجديد، صيحات عديدة وجديدة منها ما هو عصري ومميّز ومنها ما هو مبالغ به. ولكي لا تحتاري نقدم اليك أبرز ثلاث صيحات عمليّة يمكن أن تتبنيها في دولابك هذا الموسم.

السراويل القصيرة

الشورتات القصيرة، موضة أساسية فرضت نفسها على منصات ربيع وصيف 2013، خصوصاً في نيويورك. انها موضة عصرية وتمنحك الراحة والحيوية في مختلف أوقاتك.

يمكنك أن تنسقي هذا الشورت مع تي-شيرت قصيرة، لكي تعكسي نظرة عصرية على اطلالتك، أو مع قميص وسترة بليزر لكي تمنحي نفسك نوعاً من الكلاسيكية الحيوية. هذا الأسلوب رائج جداً هذا الموسم.

الأسود والأبيض

بعيداً عن الألوان الصيفية الصارخة الرائجة هذا الموسم. أطل مزيج اللونين الأبيض والأسود المتناغم والمتناقض في الوقت نفسه. صيحة مميزة، تعكس رقياً وكلاسيكيةً على اطلالتك المميزة هذا الصيف، فلا تترددي في تبنيها.

لا تخافي من حدة هذين اللونين، اذ أنهما كفيلين بمنحك اطلالة راقية، لكن في حال كات ملابسك بتقليمات سوداء وبيضاء، ننصحك بالابتعاد عن المبالغة في الأكسسوارات، لكي لا تظهري بأسلوب مبتذل. هذه الصيحة عنوانها البساطة التامة، لذا لا تضيفي عناصر لا حاجة اليها.

السترات القصيرة

لا شك أن موضة البليزر فرضت نفسها على دولابك لموسمين متتاليين. ومن نفس الايحاء ظهرت موضة جديدة، الا وهي الخاصة بالسترات القصيرة. مئات العروض أبرزت هذه الصيحة وسلطت الضوء عليها بشدة.

العبي مع هذه الصيحة الجميلة على تناقض الألوان، اذ يمكنك أن تختاري سترة مناقضة للون السروال أو التنورة. لكي تطلي بلوك عصري وحيوي عليك أن تختاري على سبيل المثال، سروال باللون الأزرق وسترة باللون الفوشيا. كما أن هذا النوع من السترات سيمنحك طولاً في حال كنت من قصار القامة. يمكنك مع هذه السترات أن تنوعي في الأكسسوارات واتجهي نحو التصاميم الجريئة والكبيرة، كالسلاسل الطويلة، والأساور الظاهرة وغيرها..