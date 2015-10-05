مرشح الشباب بـ"الدخيلة" يطالبهم بالبدء فى مشروعات استثمارية صغيرة

عقد مصطفى جمعة الطلخاوى المرشح عن دائرة الدخيلة بالإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا بمنطقة العجمى بالبيطاش غرب الإسكندرية، تناول فيه الحديث عن دور الشباب فى المرحلة القادمة لبناء المستقبل والمشاركة فى التنمية والنهضة الحقيقية لمصر .

كما وجه الطلخاوى رسالة للشباب بعدم انتظار الوظيفة الحكومية لتفاقم مشكلة البطالة والاعتماد على المشروعات الاستثمارية الصغيرة لتخفيف الأعباء على أنفسهم وعلى الدولة ولتلبية احتياجاتهم وإدارة الأزمة بخلق أفكار شبابية للقضاء على مشكلة البطالة.



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