للرجال فقط.. تعرف على طرق علاج مشاكل العضو الذكرى

اعوجاج العضو الذكرى عند الرجال، عرض يعانى منه بعض الرجال، ولا يعى بعضهم أن هذا الاعوجاج قد ينم عن مشكلة يعانيها، تؤثر على الانتصاب، وطبيعة الإيلاج وممارسة العلاقة الزوجية.

وفى هذا الشأن حدثنا الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية والأمراض الجلدية موضحا أن اعوجاج أو درجات الميل المختلفة فى العضو الذكرى عند الانتصاب (أى الميل فى كل أى من الاتجاهات اليمين أو الأسفل أو الخلف أو اليسار)، هو أمر طبيعى للغاية ولا يمكن الخوف أو الشعور بالقلق منه إلا فى بعض الحالات بعينها.

وأوضح خالد أن درجات الميل مادامت لا تؤثر على طبيعة العلاقة الحميمة، ولا يعانى الرجل من صعوبة فى الحفاظ على انتصاب العضو عند الإثارة، أو الميل يكون بدرجة كبيرة للغاية تعوق الانتصاب أو الإدخال، أو يعانى خلالها المريض من شعور بأوجاع فى العضو أثناء الانتصاب، ويعانى من انزعاج كلما انتصب العضو، هذه العلامات قد تنم عن وجود بعض التليفيات التى يسهل علاجها فى العضو، وفى هذه الحالة يتابع المريض لدى مختص ويتعاطى بعض الأدوية المفيدة فى الانتصاب والتخلص من صعوبات الإدخال، أو قد يلجأ الطبيب فى الحالات المتقدمة للغاية لإجراء عملية جراحية تضبط الانتصاب واتجاهات العضو.

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