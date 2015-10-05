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أسباب وطرق علاج بقع الوجه البنية

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أسباب وطرق علاج بقع الوجه البنية أسباب وطرق علاج بقع الوجه البنية
تصبغات البشرة وظهور البقع البنية على الوجه، من أكبر المشاكل الجلدية التى يتعرض لها البعض، وهناك العديد من الأسباب تقف وراء ظهور تلك البقع، كما تتعدد طرق العلاج هى الأخرى.

فى السطور التالية يوضح أستاذ الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتور حامد عبد الله أهم أسباب وطرق علاج بقع الوجه البنية.

أسباب ظهور بقع الوجه البنية.


>تبعا لرأى حامد فهناك العديد من الأسباب تقف وراء تكون البقع البنية بالوجه، على رأسها الاضطرابات الهرمونية وأمراض المبيضين لدى النساء، وأحيانا قد تكون الأسباب راجعة إلى بعض العوامل الخارجية، مثل التعرض لأشعة الشمس دون استخدام الكريم الواقى.

طرق علاج بقع الوجه البنية


>يؤكد حامد أن علاج البقع البنية يتوقف على الأسباب التى أدت للإصابة بها، ففى حالة كانت مرضية يفضل علاجها أولا، أما فى حالة العوامل الخارجية فيجب التنبه لها والحد من التعرض للعوامل الضارة بالبشرة.

ثم تبدأ بعدها المرحلة التالية فى العلاج والتى يتم الاستعانة فيها بالعديد من الطرق العلاجية، وهى تختلف تبعا لكل حالة ودرجة التصبغ، وتبدأ من الكريمات المفتحة والمقشرة، وحتى استخدام أشعة الليزر لتقشير الطبقة السطحية الملونة من البشرة.

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