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مرشح يوزع كشاكيل وكراسات عليها صورته الشخصية فى دائرته بالمنيا

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منافسة قوية بين المرشحين فى ابتكار أساليب جديدة للدعاية الانتخابية لكسب تأييد الناخبين، قام المرشح خالد محمد حسن مرشح دائرة بندر المنيا بطباعة صورته الشخصية ورمزه الانتخابى على كراسات وكشاكيل وجداول الضرب ووزعها على منازل دائرته ببندر المنيا بمنطقة كدوان جنوب مدينة المنيا فى أسلوب جديد للدعاية الانتخابية من أجل الوصول إلى جميع فئات المجتمع من خلال تداول الصورة على الأدوات المدرسية الخاصة بالطلبة.

وتداول العديد من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لأحد المرشحين بأبو قرقاص وهو يغازل الاخوة المسيحيين بالدائرة عن طريق وضع بعض كلمات للبابا كيرلس على كروت خاصة بالدعاية الانتخابية له.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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