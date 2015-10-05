الجنايات تستكمل قضية "محاولة الهروب من قسم الموسكى"

تستكمل، اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 11 متهمًا، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم الموسكى، والتى أجلتها فى جلستها السابقة، لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم الموسكى، إلى جانب اتهام المتهم العاشر والحادى عشر بحيازة مخدر الترامادول.

>