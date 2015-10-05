نيابة المقطم تحبس جزارا هاربا من تنفيذ عقوبة استعمال قوة 4 أيام

أمرت نيابة الخليفة والمقطم، بحبس جزار هارب من حكم تنفيذ عقوبة استعمال قوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة المقطم،تمكنت من ضبط "ع.ط "، 35 سنة، جزار ، والمحكوم عليه فى قضية "استعمال قوة" والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر رقم 7951 لسنة 2015 جنح القسم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات أنكر حيازته للمخدرات على الرغم من اعترافه أمام المباحث داخل القسم بارتكابه الواقعة.