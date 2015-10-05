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اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين فى قضية بيت المقدس الثالثة

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اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين فى قضية بيت المقدس الثالثة اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين فى قضية بيت المقدس الثالثة
تنظر، اليوم الاثنين، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس الثالثة".

ويواجه المتهمون عدة جرائم منها الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها واعتناق أفكار تكفيرية وتمويل جماعة محظورة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة وقوات الأمن.
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