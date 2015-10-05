مرشحو البرلمان بالإسماعيلية يبتكرون طرقا جديدة للدعاية

محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية فى انتخابات البرلمان والتى تبدأ بها الدعاية الرسمية للمرشحين فى 2 نوفمبر المقبل ولمدة 20 يوما، تبدأ بعدها الانتخابات ومنعت اللجنة العليا للانتخابات أى دعاية للمرشحين إلا فى المواعيد الرسمية.

وقرر محافظ الإسماعيلية منع الدعاية للمرشحين وأصدر تعليمات واضحة للتنفيذيين بالمحافظة بإزالة أى ملصقات دعائية لأى من المرشحين.

وتشهد محافظة الإسماعيلية معركة ساخنة بين اكثر من 100 مرشح منهم 46 مرشحا فى الدائرة الأولى والتى تعتبر أهم الدوائر الانتخابية حيث يتنافس المرشحون على مقعدين من إجمالى 6 مقاعد هى نصيب المحافظة فى المقاعد البرلمانية.

والدائرة الثانية والتى تضم مركز الإسماعيلية وفايد وأبو صوير وهى تحتل المرتبة الثانية ويتنافس فيها 20 مرشحا على مقعدين أيضا والدائرة الثالثة التى تضم القنطرتين شرق وغرب يتنافس فيها 22 مرشحا على مقعد واحد والدائرة الرابعة والتى تضم التل الكبير والقصاصين ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعد واحد.

ومن أبرز طرق الدعاية للمرشحين بعد منع الملصقات والمؤتمرات الانتخابية صفحات التواصل الاجتماعى، حيث يقوم عدد كبير من المرشحين بالدعاية على صفحاتهم الشخصية من خلال نشر برامجهم الانتخابية أو نشر أرائهم فى قضية ما وطرح الحلول لمشاكل يتعرض لها مواطنو الدائرة وأيضا نشر بعد اللقاءات والمساهمات العامة فى الأفراح والعزاءات وغيرها.

وبعض المرشحين يقوم بعمل جولات داخل العزب والقرى وجلسات مع المواطنين للتعرف على المشاكل فى إطار العزومات أو المشاركة الأسرية.

وخلال الأيام الماضية انتشرت على صفحات الفيس بوك أنشطة المرشحين وجولاتهم فى الدوائر الانتخابية ومنها لقاءات سمية صفوت مرشحة عن الدائرة الأولى مع عدد من الأهالى بمنطقة حى أول وحى ثانى.

ويوجد نشاط للنائب السابق محمود عثمان فى الدائرة الأولى مع طلاب كلية الهندسة الفائزين فى إحدى المسابقات العلمية وتبنيه للمجموعة الفائزة ودعمه لهم.



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مسعد حسن على



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محمود عثمان



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اللواء أشرف عمارة



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السيد عزام



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دكتور محمد حسن



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صلاح الصايغ



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