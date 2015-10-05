منه شلبي بدلاً من نيللي كريم في مسلسل "واحة الغروب"

اعتذرت الممثلة نيللي كريم بشكل نهائي عن بطولة مسلسل "واحة الغروب"، الذي كان من المفترض أن يجمعها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى في ثالث تجربة تلفزيونية لهما معاً بعد مسلسل "ذات" و"سجن النسا".

نيللي لم توضح سبب اعتذارها عن المسلسل، وبسبب رغبة أسرة العمل في بدء التصوير قريباً، فقد تم التعاقد مع منه شلبي بدلاً من نيللي.

اسم منه جاء بترشيح من كاتب القصة دكتور مدحت العدل، كونها الأنسب للشخصية، والعمل من المزمع أن يقوم بإخراجه محمد جمال العدل والعمل يدور في حقبة القرن التاسع عشر.

وكان أخر مسلسل لمنه شلبي عرض في شهر رمضان الماضي بعنوان "حارة اليهود" الذي حاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

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