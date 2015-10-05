أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منه شلبي بدلاً من نيللي كريم في مسلسل "واحة الغروب"

Google+ Print
منه شلبي بدلاً من نيللي كريم في مسلسل "واحة الغروب" منه شلبي بدلاً من نيللي كريم في مسلسل "واحة الغروب"

الإثنين 05-10-2015 01:12

اعتذرت الممثلة نيللي كريم بشكل نهائي عن بطولة مسلسل "واحة الغروب"، الذي كان من المفترض أن يجمعها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى في ثالث تجربة تلفزيونية لهما معاً بعد مسلسل "ذات" و"سجن النسا".

نيللي لم توضح سبب اعتذارها عن المسلسل، وبسبب رغبة أسرة العمل في بدء التصوير قريباً، فقد تم التعاقد مع منه شلبي بدلاً من نيللي.

اسم منه جاء بترشيح من كاتب القصة دكتور مدحت العدل، كونها الأنسب للشخصية، والعمل من المزمع أن يقوم بإخراجه محمد جمال العدل والعمل يدور في حقبة القرن التاسع عشر.

وكان أخر مسلسل لمنه شلبي عرض في شهر رمضان الماضي بعنوان "حارة اليهود" الذي حاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي